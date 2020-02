President Xi wist begin januari al van risico's coronavirus

President Xi Jinping was eerder op de hoogte van de risico's van de nieuwe variant van het coronavirus dan toe nu toe bekend was. Dat blijkt uit een interne toespraak van de president, die zijn Communistische Partij zondag heeft gepubliceerd. In de speech van begin februari zei Xi dat hij op 7 januari al maatregelen heeft laten nemen om de uitbraak van het virus tegen te gaan. Dat is zo'n twee weken voordat hij er publiekelijk over sprak.

Waarom de Chinese regering de speech heeft gepubliceerd? Vermoedelijk om naar buiten toe te laten zien dat Xi al vroeg actie ondernam tegen het virus. De regering krijgt namelijk veel kritiek dat het te laat in actie is gekomen en te weinig heeft gedaan om de uitbraak, die begon in Wuhan, in te dammen.

Het tegenovergestelde lijkt te zijn bereikt. De speech kan juist tot kritiek leiden dat Xi niet op tijd de risico's van het virus heeft ingezien en daarnaar heeft gehandeld. De lokale autoriteiten in Wuhan hielden de ernst van het virus eind december en begin januari nog onder de pet. Pas eind januari maakten ze bekend dat het virus van mens op mens overdraagbaar is.

Artsen en ambtenaren kregen in het begin een spreekverbod opgelegd en werden soms zelfs opgepakt voor het verspreiden van geruchten. Ook werd burgers wijsgemaakt dat de vismarkt in Wuhan, waar het virus voor het eerst de kop opstak, gesloten was vanwege een renovatie. De arts Li Wenliang, die zelf is overleden aan de gevolgen van Covid-19, waarschuwde eind december al voor een SARS-achtig virus.

China meldt verder deze zondag dat het aantal nieuwe besmetting voor de derde dag op rij is afgenomen. Volgens cijfers van het Chinese ministerie van Volksgezondheid zijn er 2009 nieuwe gevallen bij gekomen. Daarmee komt het totale aantal op zo'n 68.500 besmettingen. Het officiële dodental is opnieuw met 142 mensen opgelopen naar 1.665. Dat komt overeen met de stijging van de afgelopen dagen.

Er wordt echter steeds meer getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de cijfers van de Chinese overheid. Dat komt vooral doordat de testcapaciteit tekortschiet en ziekenhuizen in Wuhan en daarbuiten vaak overvol zijn. China accepteert daarnaast geen hulp vanuit het buitenland. Er zouden daarom nog veel mensen zijn van wie vermoed wordt dat ze het virus hebben, maar die nog getest moeten worden.