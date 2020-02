Code geel voor storm Dennis, warmste 16 februari ooit gemeten

Het KNMI heeft zondag code geel afgegeven vanwege storm Dennis, de derde storm in acht dagen die over Nederland raast. Het weerinstituut waarschuwt voor zware windstoten in het hele land van 75 tot 90 kilometer per uur en aan de noordwestkust soms zeer zware windstoten tot rond 100 kilometer per uur. Weeronline adviseert wandelaars om parken en bossen te mijden, omdat door de storm takken kunnen afbreken.

Weeronline meldt zelfs windstoten van 110 kilometer per uur aan de kust. Ook kan het flink gaan regenen. Het hoogtepunt van de storm is volgens beide weerorganisaties in de ochtend. In de loop van de middag zal de wind afnemen. Het verkeer moet uitkijken op dijken en bruggen, zo luidt het advies. De storm is minder heftig dan Ciara, die vorig weekend over Nederland raasde. In de nacht van maandag op dinsdag was er sprake van een tweede storm, die geen naam kreeg.

Warme dag

De huidige storm Dennis trekt deze zondag tussen Schotland en IJsland door. Hoewel dat ver weg is, is de storm ook goed in Nederland te voelen. Er is tot nu toe nog geen sprake geweest van grote overlast. In het Verenigd Koninkrijk zorgt de storm wel voor grote overlast. Het Britse weerinstituut waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen. Er is gewaarschuwd voor zo’n 250 overstromingen in Engeland, Schotland en Wales. Zaterdag vielen er twee doden in het VK vanwege een overstroming.

Ondertussen is in Nederland volgens Weeronline officieel de warmste 16 februari ooit gemeten. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record van vorig jaar stond op 13,3 graden. Volgens het weerstation kan het zelfs de eerste lentedag van het jaar worden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 17 graden. Het is de tweede keer dit jaar dat er een weerrecord wordt gebroken: 31 januari was ook al de warmste ooit gemeten.