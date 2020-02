CDA en SP houden nieuw pleidooi voor Nationaal Historisch Museum

Zo’n tien jaar nadat hun eerste poging strandde, komen het CDA en de SP met een nieuw plan voor een Nationaal Historisch Museum. Partijleiders Pieter Heerma (CDA) en Lilian Marijnissen (SP) willen een nieuwe poging wagen, zeggen ze tegen het AD. De fractieleiders hebben nog geen uitgewerkt plan klaarliggen. „Het gaat ons om het idee, daar begint het mee”, zegt Marijnissen. „Waar het museum moet komen en hoe we het gaan betalen, komt daarna.”

Heerma zegt bij WNL Op Zondag dat zo’n museum „verbindend” kan werken. Hij wil de „toenemende polarisatie en de toename van identiteitspolitiek in Nederland doorbreken”. Daarbij wijzen de twee fractieleiders onder meer naar de discussies over het slavernijverleden en de Gouden Eeuw.

Een museum zou meer historisch besef moeten kweken en de kennis van de geschiedenis van Nederland moeten bevorderden. Uitgangspunt van het museum is opnieuw de Canon van Nederland, een lijst van vijftig thema’s die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy werkt momenteel in opdracht van het kabinet aan een nieuwe canon, waarin ook meer aandacht moet komen voor de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis.

Investeren in Openluchtmuseum

CDA en SP werkten op initiatief van de oud-fractievoorzitters Jan Marijnissen en Maxime Verhagen vanaf 2006 al samen aan een museum voor de nationale geschiedenis. Aanvankelijk was er in de Tweede Kamer veel steun voor, maar de plannen zorgden al snel voor grote verdeeldheid, onder meer over de inhoud van het museum. Toen er ook nog sprake was van kostenoverschrijdingen, trok het kabinet in 2010 een streep door de plannen. Het museum zou aanvankelijk naast het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem komen.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zegt tegen WNL dat hij niet snapt waarom er nu een nieuw museum moet komen als er al een museum is. Volgens Marcouch kan er beter geïnvesteerd worden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar een deel van de permanente tentoonstelling gewijd is aan de Canon van Nederland.