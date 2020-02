Ajax wint 3-0 van RKC en verstevigt koppositie

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 van RKC Waalwijk en wist daarmee zijn koppositie in de eredivisie te verstevingen. De landskampioen profiteerde zo van de nederlaag van AZ bij FC Twente.

Ajax heeft nu 6 punten meer dan de nummer twee van de ranglijst uit Alkmaar, die op doelsaldo ook nog eens 17 treffers achterstaat.

In de 13e minuut kwam Ajax op voorsprong door een benutte strafschop van Dusan Tadic (1-0). Lassina Traoré tekende in de 52e minuut voor 2-0. Invaller Klaas-Jan Huntelaar bepaalde in de slotminuut de eindstand (3-0).

Met het oog op het Europese uitduel van donderdag tegen Getafe liet trainer Erik ten Hag spelmaker Hakim Ziyech en Daley Blind slechts een helft voetballen. Later op zondag strijden Feyenoord en Willem II om de derde plek.(ANP)