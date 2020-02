Werkgevers: lerarentekort raakt economie

Werkgevers willen dat de regering het lerarentekort in het basisonderwijs per direct aanpakt. Dat schrijven werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB-Nederland zaterdag samen met de gemeente Amsterdam en ondernemersvereniging Oram in een brief aan premier Mark Rutte. Ze pleiten voor betere salarissen voor docenten en extra geld voor scholen „waar de tekorten het grootst zijn”.

Volgens de organisaties is het lerarentekort inmiddels zo groot dat er geen garantie meer is op goed onderwijs. „Dit raakt alle leerlingen en de Nederlandse economie.” De leesvaardigheid is nog nooit zo slecht geweest, schoolprestaties gaan sinds 2003 achteruit en de ongelijkheid groeit, schrijven ze. „Werkgevers zullen in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat de basis nu niet op orde is.”

Ook besteedt Nederland volgens de organisaties te weinig aan het basisonderwijs in vergelijking met landen om ons heen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Parijs en Londen krijgen basisschoolleraren een toeslag op hun salaris. Nederland zou dit voorbeeld voor grote steden moeten volgen, vinden de ondertekenaars van de brief.

Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs voerden eind januari twee dagen actie. Hierdoor bleven duizenden scholen dicht. De docenten eisten extra structurele investeringen en de aanpak van personeelstekorten. De Algemene Onderwijsbond liet weten voorlopig door te gaan met actievoeren. Volgens de bond is de 460 miljoen euro die door de regering werd toegezegd, niet voldoende. Het extra geld is alleen voor de huidige kabinetsperiode vrijgemaakt, terwijl de bonden juist willen dat er structureel geld bijkomt.