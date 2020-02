‘Te veel gevist naar garnalen in Waddenzee’

Garnalenvissers hebben in 2017 en 2018 in de Waddenzee en de Noordzeekustzone, de hele noordelijke kuststrook, veel meer gevist dan toegestaan. Dat schrijft de NOS zaterdag op basis van documenten. In deze gebieden werd meer dan 200.000 uur gevist terwijl het quotum 130.000 uur is.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die moet toezien op het quotum, heeft volgens de NOS te weinig mensen om de maximale visuren te controleren. Drie medewerkers moeten ruim tweehonderd schepen controleren.

Bovendien zou het het zogenoemde BlackBoxsysteem, waarmee elk schip is uitgerust, niet goed werken. Dit systeem zou moeten bijhouden waar en hoe lang wordt gevist. De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.

De Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn beschermde natuurgebieden. Sinds 2017 geldt hier een quotum voor garnalenvissers. Dit quotum geldt voor de sector en wordt niet per visser bepaald. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) zegt in een reactie tegen de NOS dat er inderdaad te veel is gevist. Het ministerie kan geen boetes meer kan uitdelen omdat het te lang geleden is. Ze belooft vanaf dit jaar garnalenvissers die te veel vissen eerst te waarschuwen en dan eventueel te beboeten. „Als dan nog niet wordt geluisterd, kunnen we ook gebieden voor de visserij afsluiten”, zegt de minister tegen de NOS.

Het is al langer bekend dat garnalenvissers het quotum overschrijden. Vorig jaar trokken verschillende natuurorganisaties waaronder de Waddenvereniging en het Wereldnatuurfonds al aan de bel. Ze dienden bij het ministerie van Landbouw een handhavingsverzoek in.