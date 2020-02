Schuldenaren voor tonnen bestolen door Limburgse bewindvoerders

Mensen met hoge schulden zijn voor ongeveer 400.000 euro bestolen door twee Limburgse bewindvoerders. Ondanks dat de praktijken van de twee mannen al enkele jaren geleden zijn uitgekomen, is vanwege capaciteitsgebrek bij justitie strafvervolging vooralsnog uitgebleven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie zaterdag naar aanleiding van berichtgeving door 1Limburg.

De kwestie draait om de bewindvoerders Roel D. (37) en Rick E. (33). Hun zaken staan los van elkaar: de mannen gingen volgens justitie op eigen houtje te werk. Ze zouden respectievelijk minstens drie ton en 90.000 euro van hun cliënten naar hun eigen rekeningen hebben overgemaakt.

Roel D. gaf de diefstal in 2018 toe en zei dat hij het geld had gebruikt om zijn gokverslaving mee te ondersteunen. In totaal werden 178 cliënten bestolen door D., die door de rechtbank in Maastricht als bewindvoerder werd toegewezen aan mensen in de schuldsanering. De rechtbank ontsloeg D. nadat hij de verduistering had toegegeven en deed aangifte tegen hem. Rick E. zou geld van ruim zeventig cliënten hebben verduisterd, voor de diefstal in oktober 2016 uitkwam.

‘Geen enkele prioriteit’

Of de schuldenaren hun geld nog altijd kwijt zijn, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zaterdag niet zeggen. De advocaat van enkele gedupeerden, Steve Zuidema, zegt tegen 1Limburg dat de slachtoffers zich er „kapot aan ergeren” dat het zo lang duurt voor de zaken bij de rechter komen. „Hun zaak heeft bij justitie geen enkele prioriteit”, aldus Zuidema. „De een betaalt gewoon vakanties en eigen rekeningen van het geld van deze mensen, de ander brengt het rechtstreeks naar het casino. Hier moet iets mee gebeuren.”

Volgens justitie OM ontbreekt het aan mankracht om de zaken snel af te handelen. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond, zegt een woordvoerder. Momenteel liggen de dossiers ter beoordeling bij het OM, dat ze uiteindelijk moet doorsturen naar de rechtbank. Wanneer dat gaat gebeuren, kon de woordvoerder van justitie zaterdag niet zeggen.