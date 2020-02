Zelfs het coronavirus zit Huawei dwars

Dit zou hét evenement van het jaar worden. GSMA, de organisatie van het Mobile World Congress in Barcelona, had de mouwen al opgestroopt voor een cruciale editie van MWC, de grootste telecombeurs ter wereld met 100.000 bezoekers.

Nu de spanningen in de techindustrie oplopen door de handelsoorlog tussen de VS en China, zou de Catalaanse hoofdstad een week lang in het nieuws zijn. De beurs draait immers grotendeels om 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken die wereldwijd wordt aangelegd.

Maar afgelopen woensdag besloot de GSMA om MWC af te blazen, uit angst voor verspreiding van het coronavirus. Bezoekers die recent in de Chinese provincie Hubei (waar het virus als eerste uitbrak) vertoefden, waren uit voorzorg al uitgesloten van deelname. Ook extra hygiënemaatregelen en een ‘no handshake policy’ – gelieve geen handen te schudden op de beursvloer – waren niet voldoende om de angst voor besmetting tegen te gaan. Het wakkerde de zorgen eerder aan.

Nadat LG uit Zuid-Korea als eerste bedrijf afzegde, trad een domino-effect op. Vrijwel alle grote MWC-deelnemers trokken zich terug. Deutsche Telecom, Vodafone, Sony, Amazon, Facebook, Ericsson en Nokia volgden. Chinese bedrijven, waaronder Huawei, hadden ambitieuze plannen voor MWC. Maar na een exodus van telecombedrijven, softwareontwikkelaars en elektronicafabrikanten was de beurs „onmogelijk geworden”, zoals GSMA het uitdrukte.

Verscheurde sector

Geen handen schudden, geen gezamenlijke conferentie. Het schrappen van MWC is een symbolische streep door de agenda van de hele tech- en telecomsector. Die raakt verscheurd door het handelsconflict tussen de VS en China en de weinig verfijnde manier waarop de regering Trump probeert de Chinese economische en technologische expansie te remmen.

De Amerikaanse president heeft zijn pijlen gericht op het grootste Chinese technologiebedrijf, Huawei. Deze telecomreus haalde Nokia en Ericsson in, werd marktleider in netwerkapparatuur en nestelde zich in Europese infrastructuur. De VS zien Huawei als een bedreiging voor hun nationale veiligheid en zetten ook bondgenoten onder druk om het bedrijf uit de mobiele netwerken te weren, tot nu toe met gemengd succes.

In de Verenigde Staten is het besef doorgedrongen dat Amerika zelf weinig mobiele netwerktechnologie ontwikkelt. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, suggereerde onlangs dat Amerikaanse investeerders daarom een belang in Nokia en Ericsson – respectievelijk Fins en Zweeds – moeten nemen om meer controle te krijgen over cruciale netwerktechnologie.

Barr’s oproep is opmerkelijk maar weinig kansrijk. Realistischer is het plan van Amerikaanse techbedrijven als Dell, Microsoft en AT&T om 5G-software te ontwikkelen die werkt op alle 5G-apparatuur. Het is de bedoeling minder afhankelijk te zijn van Huawei-technologie.

Huawei bouwde mee aan de fundamenten van 5G en zal voorwaarden stellen aan licenties van zijn 5G-patenten, liet het Chinese bedrijf al doorschemeren. De geopolitieke strijd over mobiele netwerken heeft alle ingrediënten in zich om uit te monden in een patentoorlog.

Smartphones zonder Google

Ook in de smartphonewereld worden de scheuren van het conflict tussen de VS en China voelbaar. Huawei staat op de verboden exportlijst van Amerikaanse bedrijven. Daarom mogen nieuwe Huawei-telefoons niet meer geleverd worden met een Google Android-besturingssysteem. Dat is geen probleem voor Huawei’s thuismarkt – in China is Google al jaren verboden – maar het raakt wel de Europese consument, die verknocht is aan Google Maps en Youtube, en gewend is om apps via Google’s downloadwinkel te verkrijgen.

In Nederland is net de eerste Huawei smartphone geïntroduceerd die draait op een ‘kale’ Android-versie, zonder Google-applicaties. Het toestel, de Mate 30, wordt op beperkte schaal aangeboden. Walter Ji, verantwoordelijk voor Huawei’s consumentendivisie in Europa, vertelde vorige week dat het de bedoeling is om het nieuwe toptoestel, de P40, wel met veel bombarie te introduceren. Dat had moeten gebeuren op MWC in Barcelona, maar daar steekt het coronavirus dus een stokje voor.

Huawei probeert softwareontwikkelaars, ook in Nederland, te bewegen hun Android-apps aan te passen voor een Googleloos toestel. Dat gaat onder de noemer Huawei Mobile Services (HMS).

Voor een heel eigen besturingssysteem voor smartphones acht de fabrikant het nog te vroeg. Wel probeert Huawei samen met andere Chinese telefoonfabrikanten als Oppo, Vivo and Xiaomi de hegemonie te doorbreken van Googles downloadwinkel, de Play Store. De vier Chinese fabrikanten werken aan een dienst waarmee softwareontwikkelaars hun apps in één klap op telefoons van die merken aanbieden, buiten Google om. Het is een nieuwe barst in de oude techallianties tussen de VS en China.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 februari 2020