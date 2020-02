In de Stadsschouwburg speelt het Internationaal Theater Amsterdam, hoewel wij twee jaar na de naamswijziging nog altijd spreken van ‘Toneelgroep Amsterdam’. Dat wij niet de enigen zijn die moeite hebben met verandering blijkt tijdens de nazit. Een dame op leeftijd schuifelt zenuwachtig op en neer langs de toiletten. De nood is zichtbaar hoog, maar iets weerhoudt haar ervan de deur door te gaan. Op onze verzekering dat het echt de toiletten zijn, fluistert ze gegeneerd: „Maar ik ben geen transgender...” De toiletten in de Stadsschouwburg zijn sinds kort ‘genderneutraal’.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 februari 2020