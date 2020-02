Fish schaatst wereldrecord 10.000 meter, voor het eerst geen Nederlandse winst

De Canadees Graeme Fish heeft vrijdag verrassend een wereldrecord geschaatst op de tien kilometer tijdens het WK afstanden in Salt Lake City. Het is voor het eerst dat deze afstand niet door een Nederlander werd gewonnen. Ted-Jan Bloemen werd tweede en de Duitser Patrick Beckert derde. Titelverdediger Jorrit Bergsma moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De 22-jarige Fish won met een ruime marge. Hij schaatste de tien kilometer in 12.33,86. Bloemen pakte zilver met een tijd van 12.45,01. Fish, die tot vrijdag internationaal nog niets had gewonnen, eindige vorig jaar op deze afstand nog als zevende. Hij won donderdag brons op de 5.000 meter, achter Bloemen en Kramer.

Het is de eerste keer sinds de eerste editie van het WK in 1996 dat de afstand niet door een Nederlander wordt gewonnen. Patrick Roest kwam met een tijd van 13.03,90 niet verder dan de achtste plek. Bergsma leek in de derde rit nog zijn persoonlijke record te verbeteren maar ging in de laatste drie ronden helemaal stuk, waarna coach Jillert Anema zijn rondebord bijna kapot sloeg op de vangkussens. Donderdag stelde Bergsma op de 5.000 meter ook al teleur. Hij werd achtste. (ANP/NRC)