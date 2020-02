Covid-19 beheerst het leven in China

Er valt genoeg aan te merken op plastic, maar soms is het een uitkomst. Geen ander materiaal beschermt beter tegen de kleine vochtdruppeltjes waarmee mensen het coronavirus Covid-19 aan elkaar kunnen overdragen. Zoals de condens niet uit de zak kan, zo kan het virus er niet in, hopen deze reizigers op Chinese stations. Ook buiten het crisisgebied in Wuhan en de provincie Hubei is het openbare leven ontwricht, van Beijing in het noorden tot Guangzhou in het zuiden.

Maandag was wat de regering betreft de verlengde Nieuwjaarsvakantie voorbij en moest het land weer aan het werk. Maar de situatie is nog verre van normaal. Veel bedrijven besloten dicht te blijven of lieten personeel thuis werken. Mensen die toch de straat op moeten, bijvoorbeeld om na de vakantie terug te reizen naar hun woonplaats, beschermen zich zo goed mogelijk. Het bestuur van Beijing vindt dit niet genoeg, berichtte een lokale krant vrijdag. Wie de hoofdstad binnenkomt, moet twee weken in thuisquarantaine.

Het was een ontnuchterende week voor China. Eerst leek het aantal nieuwe ziektegevallen af te vlakken, maar donderdag en vrijdag werden juist grote stijgingen gerapporteerd. Dit was het gevolg van een nieuwe telmethode, waarin ook gevallen zonder genetische test worden meegeteld. Het vermoeden dat veel Chinezen hadden – dat er meer besmettingen zijn dan gerapporteerd – werd hiermee bevestigd. Vrijdag waren er 64.000 besmettingen bekend en 1.380 sterfgevallen.

Foto Noel Celis/AFP

Foto Aly Song/Reuters

Foto Wu Hong/EPA

Foto Wu Hong/EPA

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 februari 2020