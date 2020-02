AZ verliest van FC Twente en dreigt aansluiting met Ajax te verliezen

AZ heeft in de eredivisie op bezoek bij FC Twente zaterdagavond een gevoelige nederlaag geleden. De club uit Alkmaar, tweede op de ranglijst, verloor met 2-0 en dreigt de aansluiting met koploper Ajax te verliezen.

Beide doelpunten van het veel sterkere FC Twente vielen voor rust. In de 25ste minuut maakte middenvelder Giorgi Aboerdzjania uit een vrije trap de 1-0. Vijf minuten later maakte Queensy Menig de tweede goal voor de ploeg uit Enschede, die dankzij de overwinning voorlopig klimt naar de twaalfde plek.

Ajax kan zondag het gat naar AZ uitbreiden naar zes punten. De regerend landskampioen krijgt in de Johan Cruijff Arena RKC Waalwijk op bezoek, dat laatste staat in de competitie. Van de topclubs komt later op zaterdag PSV nog in actie. De Eindhovenaren moeten uit tegen ADO Den Haag.