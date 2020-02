Zeker 31 doden bij aanval herdersdorp Mali

Zeker 31 mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij een aanval op een dorp in centraal Mali. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag. De aanslag is niet opgeëist. De regio in West-Afrika kampt met etnisch en jihadistisch geweld.

De aanslag vond plaats in de vroege ochtend in het dorp Ogossagou, waar voornamelijk Fulani-herders wonen, een nomadische stam. „Ze kwamen en schoten op alles dat bewoog”, zegt een woordvoerder namens de Fulani-gemeenschap tegen Reuters. Volgens autoriteiten vond de aanval plaats nog geen 24 uur nadat Malinese soldaten, die in het dorp waren ter beveiliging, het gebied hadden verlaten.

Autoriteiten verdenken de paramilitaire groep Dan Na Ambassagou verantwoordelijk te zijn. Die groep pleegde in maart 2019 in hetzelfde dorp een van de meest dodelijke aanslagen van de afgelopen jaren in Mali. Daarbij kwamen 160 burgers om het leven. De groep zelf heeft betrokkenheid bij de aanval van vrijdag ontkent.

Lees hier over de VN-missie in Mali, sinds vorig jaar zonder Nederlanders: Malinezen beschouwen de missie als amusement