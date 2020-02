VS breiden aanklachten tegen Huawei uit

Amerikaanse aanklagers hebben een reeks nieuwe aanklachten ingediend tegen het Chinese technologiebedrijf Huawei, waaronder diefstal van bedrijfsgeheimen van zes Amerikaanse ondernemingen en vormen van afpersing. Dat hebben ze donderdag in New York verklaard, melden internationale persbureaus.

Daarnaast zou Huawei, de grootste maker van telecomapparatuur ter wereld, surveillance-apparatuur hebben geleverd aan Iran om dat land in staat te stellen demonstranten in de gaten te houden tijdens anti-regeringsprotesten in Teheran in 2009. Ook zou Huawei handel met Noord-Korea hebben geprobeerd te verbergen.

Met de nieuwe beschuldigingen breidt Justitie in de Verenigde Staten haar juridische strijd uit met Huawei, dat door Washington wordt beschouwd als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat het spionage door China zou faciliteren. Eerder werd Huawei in de VS aangeklaagd wegens bankfraude en schending van economische sancties tegen Iran.

Huawei ontkent de beschuldigingen. De financiële topvrouw van het bedrijf, Meng Wanzhou, werd in het najaar van 2018 gearresteerd in Canada op beschuldiging van bankfraude door te liegen over banden van Huawei met een partnerbedrijf in Iran. Zij voert sindsdien in Vancouver een juridische strijd tegen uitlevering aan de VS.

Diefstal van intellectuele eigendommen

In de nieuwe aanklachten wordt Huawei beschuldigd van jarenlange pogingen om bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen te stelen van concurrenten in de VS. In sommige gevallen recruteerde Huawei volgens de aanklagers oud-werknemers van concurrenten om hun geheimen buit te maken.

De VS voeren een krachtige campagne om bondgenoten ervan te weerhouden technologie van Huawei op te nemen in nieuwe 5G-netwerken. Het conflict heeft geleid tot extra spanningen tussen Washington en Beijing bij hun slepende onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord.