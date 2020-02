‘Verenigde Staten en Taliban bereiken akkoord over vermindering geweld Afghanistan’

De Verenigde Staten en de Taliban zouden vrijdag een akkoord hebben bereikt over een periode van „verminderd geweld” van zeven dagen in Afghanistan. Dat zegt een anonieme Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Het is nog niet bekend wanneer de periode ingaat.

Volgens de Amerikaanse functionaris zijn de afspraken „zeer specifiek” en gelden deze in het hele land. De Taliban zouden beloofd hebben te stoppen met het uitvoeren van zelfmoordaanslagen, raketaanvallen en de inzet van geïmproviseerde explosieven langs wegen. Afghaanse militairen hebben zich ook te houden aan de afspraken.

‘Goede kans’

Vrijdag spraken de Amerikaanse ministers van Defensie, Mark Esper, en Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo met de Afghaanse president Ghani tijdens een conferentie in het Duitse München. President Donald Trump zei eerder deze week dat er „een goede kans” was op het verminderen van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan. Trump schortte afgelopen september de onderhandelingen met de Taliban op, nadat een Amerikaanse militair om het leven was gekomen bij een aanslag.

De Verenigde Staten en de Taliban onderhandelen sinds december weer over een einde aan het jarenlange conflict in Afghanistan. Het akkoord is nog geen staakt-het-vuren, maar kan een opmaat zijn naar een wapenstilstand in Afghanistan. Terugtrekking van de circa 12.000 overgebleven Amerikaanse militairen in Afghanistan is een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. De president beloofde een einde aan „de eindeloze oorlogen” in het Midden-Oosten.