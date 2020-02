Veel meer belastingbetalers krijgen geen voorlopige teruggave

De Belastingdienst heeft mensen die door nieuwe regels niet meer in aanmerking komen voor een voorlopige belastingteruggave daar pas enkele weken van tevoren over bericht. Vanaf dit jaar krijgen 124.000 mensen het geld niet meer op hun rekening omdat onvoldoende duidelijk is dat ze daar recht op hebben. Een deel van hen kreeg dat pas in januari te horen, bevestigt de dienst na berichtgeving van RTL Z.

Met de voorlopige teruggave kunnen mensen belastinggeld waarvan zij weten dat zij dit het volgende jaar terugkrijgen, al verdeeld over het huidige jaar ontvangen. Mensen die voor dit jaar rekening hadden gehouden met een maandelijks bedrag – dat kan oplopen tot honderden euro’s – kwamen er in sommige gevallen pas half januari achter dat dit niet meer op hun rekening werd gestort.

Onvoldoende duidelijkheid

Het aantal mensen van wie de teruggave is stopgezet is anderhalf keer zo hoog als in voorgaande jaren. De Belastingdienst stelt sinds dit jaar op een andere manier vast of iemand wel recht heeft op het geld, om te voorkomen dat het later weer terugbetaald moet worden. De mensen van wie de teruggave nu is stopgezet, hebben volgens de dienst onvoldoende duidelijkheid verschaft over hun inkomen. Hen is gevraagd om extra informatie aan te leveren. Hoeveel mensen precies gebruikmaken van de voorlopige teruggave kan de woordvoerder niet zeggen.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66), sinds enkele weken verantwoordelijk voor een deel van de Belastingdienst, zegt tegen ANP dat mensen er eerder hadden moeten worden ingelicht dat de teruggave zou worden stopgezet. „Maar mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Als ze recht hebben op voorlopige teruggave, kunnen ze dat nog steeds aanvragen”, aldus de staatssecretaris.