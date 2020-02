Turkse leger doodt tientallen Syrische militairen

Bij een aanval van het Turkse leger zijn vrijdag 63 militairen van het Syrische regime omgekomen. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie op Twitter. Afgelopen week werden er ook al doelwitten in Syrië gebombardeerd door Turkije.

De strijdkrachten van het Syrische regeringsleger werden door Turkije „geneutraliseerd” in de regio rondom de stad Idlib, in het noordwesten van het land. Of de Syrische militairen zijn gebombardeerd of op een andere manier aangevallen is nog onduidelijk. Syrische rebellen proberen in deze regio een offensief van de Syrische president Bashar al-Assad af te houden, waarbij zij worden gesteund door het Turkse leger.

Er zijn al eerder slachtoffers gevallen bij de escalatie tussen Turkije en Syrië. Op maandag werden er door het Turkse leger nog ruim honderd doelwitten gebombardeerd bij een vergeldingsactie voor de dood van vijf Turkse militairen die dag. Een week geleden kwamen er zes Turkse militairen om het leven bij Syrische beschietingen. Intussen zijn er ook gesprekken gaande tussen Turkije en Rusland, dat de Syrische strijdkrachten steunt.