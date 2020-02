Sushiketen Sumo daagt KRO-NCRV voor rechter

De oprichter en de eigenaar van sushiketen Sumo spannen een kort geding aan tegen omroep KRO-NCRV. Ze eisen de ruwe filmbeelden die tijdens het strafrechtelijk fraudeonderzoek naar hen zijn gemaakt. Ze willen weten of met de filmopnamen hun privacy is geschonden. Ook hebben ze de omroep verzocht de film niet uit te zenden, blijkt uit de dagvaarding.

Sumo wordt verdacht van grootschalige belastingfraude; de rechtszaak is nog gaande. Uit onderzoek van NRC bleek in juli vorig jaar dat het Openbaar Ministerie een regisseur had laten meekijken. Deze regisseur, René Roelofs, filmde het strafrechtelijk onderzoek intensief vanaf het voorjaar van 2014 tot net na de inval bij Sumo in december van dat jaar. Zo werden onder andere getuigenverhoren en tapgesprekken gefilmd.

Toestemming van top

De regisseur en het productiehuis kregen voor het maken van de documentaire toestemming tot op het hoogste niveau van het ministerie van Financiën, het OM en de financiële opsporingsdienst FIOD.

Het OM heeft de verdachten al die jaren niet over de documentaire geïnformeerd. „Het had achteraf anders gemoeten”, zei de officier van justitie in de rechtbank. Ook de rechters waren kritisch. „Organiseer je weerstand voortaan aan de voorkant”, maande rechter Jacco Boek het OM na de publicatie in NRC. „Hoe kun je nu bedenken dat dit niet op een hoogst onmogelijk moment boven water zou komen en dat er dan niets zou gebeuren?”.

Waar de makers eerst royaal toestemming kregen voor het filmen, wilde het OM veel scènes schrappen naarmate de rechtszaak, en dus de uitzending, naderde. De omroep gaf hier grotendeels aan toe. Deels omdat het productiehuis het OM in een contract bij aanvang vergaande zeggenschap over de documentaire had gegeven: een feitelijk veto.

Dwangsom tot 10 miljoen

De oprichter en de eigenaar van Sumo hebben niet alleen de omroep, maar ook het productiehuis Selfmade Films en regisseur René Roelofs gedaagd. Als het ruwe beeld- en geluidsmateriaal niet wordt vrijgeven, willen de eisers een dwangsom zien die kan oplopen tot tien miljoen euro.

In maart is vooralsnog de laatste inhoudelijke zitting in de zaak gepland, begin april volgt dan de uitspraak. Volgens het contract tussen de makers en het OM zou de omroep de documentaire vrij snel daarna mogen uitzenden. Het is onduidelijk in welke mate de omroep de film inmiddels heeft aangepast, dan wel ingekort.

KRO-NCRV liet vrijdagavond weten niet inhoudelijk op vragen te reageren.