Sociaal-psycholoog Geert Hofstede op 91-jarige leeftijd overleden

Organisatiepsycholoog en emeritus-hoogleraar Geert Hofstede is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn familie. Hofstede verwierf wereldfaam met zijn sociaal-antropologische verklaring voor economische ontwikkelingen.

Hofstede was tijdens zijn loopbaan verbonden aan de universiteiten van Maastricht en Tilburg, en voerde in 2000 de lijst aan van meest geciteerde Nederlandse economen. De organisatiepsycholoog was gespecialiseerd in vergelijkende cultuurstudies van organisaties.

Hofstede probeerde economische ontwikkelingen te verklaren vanuit een sociaal-antropologische invalshoek. Hij vergeleek culturele verschillen tussen landen op basis van zes dimensies, de zogenoemde Hofstede dimensies, zoals machtsafstand, individualisme en onzekerheidsvermijding. Die dimensies beschreef hij in zijn meest bekende werk Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen, dat in 1991 - aanvankelijk in het Engels - verscheen. De data verzamelde Hofstede bij IBM Europa, waar hij een tijdlang in dienst was.

Hofstede’s archief werd recent nog opgenomen in de opgenomen in de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek (UB) Groningen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Waaraan Hofstede is overleden, is niet bekendgemaakt.