Samen op jacht

Het leek wel een scene uit een Disneyfilm.

Namen: coyote en Amerikaanse das

Wetenschappelijke namen:

Canis latrans en Taxidea taxus

Leefplek: Noord-Amerikaanse prairies

Opvallend: Geoloog Samuel Aughey beschreef in 1884 in The American Naturalist al hoe een coyote en een das samen jaagden en speelden. Hij had die verhalen al van „cow boys” gehoord, maar geloofde het pas toen hij het zelf zag.