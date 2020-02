Rijk investeert 180 miljoen euro in economische ontwikkeling regio’s

Het kabinet investeert 180 miljoen euro om de economische ontwikkeling in veertien regio’s te ondersteunen. Dat maakten ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) vrijdag na de ministerraad bekend.

De bijdragen aan de veertien projecten lopen uiteen van 5 miljoen euro (voor een project in de Kop van Noord-Holland) tot 22,5 miljoen euro (voor een voorstel van de regio Zwolle). In de Kop van Noord-Holland gaat het geld bijvoorbeeld naar initiatieven die de regio aantrekkelijker moeten maken en krimp bestrijden, door onder meer een kennisplatform rond waterstof op te richten. De regio Zwolle wil een project rond onder andere bijscholing starten. De indieners van de plannen moeten de andere helft van de projecten zelf financieren.

Het doel is bijdragen aan „brede welvaart”, zegt minister Knops vrijdag in een persbericht. „Dat doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod.”

‘Overvecht kan flinke vooruitgang boeken’

15 miljoen euro werd toegekend aan projecten in drie wijken in de provincie Utrecht: Overvecht (Utrecht), Vollenhove (Zeist) en Bateau (Nieuwegein). Twee derde van het bedrag gaat naar Overvecht, waar het geld geïnvesteerd wordt in het versnellen van de wijkverbetering. De Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling, D66) reageert verheugd. „We zijn heel blij dat de minister inziet dat we goede vorderingen maken in Overvecht, maar dat er ook echt nog veel moet gebeuren. Met deze steun kan Overvecht flinke vooruitgang boeken.”

26 regionale overheden dienden een aanvraag in voor de derde en laatste uitkering uit de zogenoemde Regio Envelop, een fonds van bijna een miljard euro voor regionale knelpunten en een afspraak uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Eerder werden onder meer projecten in Eindhoven (Brainport), Zeeland en Foodvalley – de regio rond Wageningen – gefinancierd.