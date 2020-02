Oud-PvdA-hervormer Erik van Bruggen (51) overleden

Erik van Bruggen, een van de oprichters van campagnebureau BKB, is vrijdag op 51-jarige leeftijd overleden. Hij had al enige tijd last van zijn gezondheid. Van Bruggen verwierf in de jaren negentig landelijke bekendheid als één van de mensen achter de ‘Niet Nix beweging’ in de Partij van de Arbeid. Deze club van twintigers wilde partij opschudden en een minder bestuurlijk imago bezorgen. Hun wekelijks, in het weekeinde per fax en mail verstuurde nieuwsbrief Vlugschrift, wist steevast voor het nodige politieke rumoer te zorgen.

Van Bruggen vormde een hecht duo met Lennart Booij. Samen stelden zij zich in 1999 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar het partijkader gaf de voorkeur aan de meer traditioneel ingestelde Marijke van Hees. Het duo had een stevige band met Felix Rottenberg die van 1992 tot 1997 voorzitter van de PvdA was geweest.

Halsema

Van Bruggen had van jongs af aan een enorme fascinatie voor campagnevoeren en wist daar met het succesvolle bureau BKB, dat hij met Booij en Alex Klusman opzette, zijn beroep van te maken. BKB organiseert tal van maatschappelijke manifestaties, maar verzorgt door middel van de BKB-academie ook opleidingen in campagne voeren. Eén van hun studenten in 2005 was Thierry Baudet. In de zomer van 2018 zat Van Bruggen in het team dat Femke Halsema (GroenLinks) voorbereidde op haar sollicitatie voor het burgemeesterschap van Amsterdam.

Zijn eerste grote campagne was in 1998 voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen die lijsttrekker Wim Kok een flinke verkiezingsoverwinning – van 37 naar 45 zetels – bezorgde. Hierdoor kon hij zijn paarse kabinet samen met VVD en D66 voortzetten.