Onafhankelijke commissie gaat schadeclaims Srebrenica beoordelen

Er komt een onafhankelijke commissie die zich gaat buigen over de schadeclaims van nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica. Dat is vrijdag door het het kabinet bekendgemaakt na de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wie in de commissie zitting zal nemen. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat nabestaanden van de slachtoffers compensatie zouden krijgen.

De regering kwam tot dat besluit nadat de Hoge Raad uitspraak had gedaan over de schadeclaims. De zaak was aangespannen door de ‘Moeders van Srebrenica’, nabestaanden van de Bosnische mannen die in 1995 werden vermoord door Servische troepen. De ministerraad heeft vastgesteld hoe de regeling er in grote lijnen uit komt te zien. Details, zo staat in een verklaring te lezen, worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Overlevingskans

De circa 350 moslimmannen werden door Servische troepen gedood, nadat ze bij de Nederlandse blauwhelmen op de VN-basis hadden aangeklopt voor bescherming. De hoogste rechter van Nederland oordeelde dat Dutchbat de vluchtelingen had „nagelaten” de keuze te bieden om in het kamp te blijven.

De Hoge Raad bevestigde met de uitspraak een eerder arrest uit 2017, maar stelde de Nederlandse staat in mindere mate aansprakelijk. Nabestaanden hebben daardoor recht op een schadevergoeding van 10 procent. De Hoge Raad concludeerde namelijk dat de mannen een overlevingskans van 10 procent hadden gehad als ze op de Dutchbat-basis waren gebleven, en niet aan de Serviërs waren overgeleverd.