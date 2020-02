‘Marinierskazerne niet naar Vlissingen, maar naar Nieuw Milligen’

Het kabinet heeft definitief besloten dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist, maar naar Nieuw Milligen, dat melden persbureau ANP, NOS en De Telegraaf vrijdag op basis van ingewijden in Den Haag. Hiermee komt de regering terug op een besluit uit 2012 dat voor veel onvrede zorgde in het Korps Mariniers. Verwacht wordt dat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) het nieuws later op vrijdag officieel bekendmaakt.

Het besluit komt niet onverwacht. Al sinds de aankondiging wordt er over de verhuizing van de marinierskazerne gedebatteerd. Veel mariniers zouden een verhuizing van Doorn naar Zeeland niet zien zitten, onder meer omdat er rond Vlissingen te weinig werk zou zijn voor hun partners. Staatssecretaris Visser wilde de mariniers wilde hen wel elders onderbrengen, maar moest voor de Zeeuwen een bevredigende vorm van compensatie zien te vinden.

Twee weken geleden bleek ook al dat het kabinet van plan was af een andere bestemming zoeken, maar hierover was volgens Visser nog „geen beslissing” genomen. Zeeuwse politici toonden zich teleurgesteld of zelfs boos over de geruchten dat de marinierskazerne niet hun kant op zou komen. „Door dit soort gedrag verliezen mensen het vertrouwen in de overheid. En dat vind ik, als iemand die voor diezelfde overheid werkt, een verschrikking”, zei de Vlissingse wethouder Albert Vader eind januari tegen NRC.

De Tweede Kamer besloot in 2013 dat het Korps Mariniers naar Vlissingen zou verhuizen. Er werd al begonnen aan de voorbereidingen, maar het bouwproject liep vertraging op. In 2018 schreef een groep van tweehonderd officieren een brandbrief aan de minister Zij wilden dat zou worden afgezien van de verhuizing en zeiden dat ze vanwege de locatie overweegden weg te gaan bij het Korps, dat zo’n 1.800 man sterk is. De huidige kazerne zit in Doorn, in Utrecht.