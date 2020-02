Manchester City twee seizoenen niet welkom in Champion’s League

De Engelse voetbalclub Manchester City is wegens het overtreden van financiële fair play-regels twee seizoenen niet welkom in de Champion’s League. Ook moet de club een boete van 30 miljoen euro betalen, bepaalde de financiële tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA vrijdagavond.

De tuchtcommissie acht de club uit Manchester schuldig aan „serieuze overtredingen” van licenseringsafspraken en Financial Fair Play-regels (FPP) van de UEFA tussen 2012 en 2016. De FPP-regels zijn bedoeld om een gelijker speelveld te creeëren en de uitgaves van voetbalclubs aan banden te leggen. De club fraudeerde onder meer met sponsorinkomsten, concludeert de tuchtcommissie, en weigerde mee te werken aan het UEFA-onderzoek.

Ook NRC publiceerde twee series verhalen over Football Leaks. Met financiële trucs werd Manchester City’s spel kunst

De UEFA besloot na onthullingen over Manchester City in 2019 de financiën van de club te onderzoeken. In de Football Leaks-publicaties werd onder meer bekend dat de hoofdsponor Ethihad Airways voor 75,5 miljoen euro in de boeken stond, maar feitelijk 9 miljoen euro overmaakte. Het resterende bedrag zou via een omweg bij City terecht zijn gekomen. Een truc met sponsorrechten genereerde eveneens miljoenen.

Manchester City maakte vrijdagavond vrijwel direct bekend in beroep te gaan bij het internationale sporttribunaal CAS. „Manchester City is teleurgesteld maar niet verrast door de beslissing van de tuchtcommissie van de UEFA”, leest een verklaring op de website van het voetbalteam. „De club heeft altijd rekening gehouden dat op den duur een onafhankelijk orgaan en rechtsproces nodig zou zijn om het uitgebreide en onweerlegbaar bewijsmateriaal ter ondersteuning van haar positie onpartijdig te wegen.”