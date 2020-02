Leerpuntje

Twee dagen voor Valentijnsdag zegt ze in het voorbijgaan dat haar „geurtje leeg is”. Ik, geoefend in het herkennen van impliciete boodschappen, weet wat me te doen staat: nu even niks zeggen en aan de onuitgesproken verwachting voldoen. Het meisje van de parfumerie heeft zoals altijd de nét iets grotere verpakking in de ‘speciale aanbieding’. Tevreden verstop ik thuis de aankoop. Als ze die avond thuis komt, gooit ze haar autosleutels op het aanrecht en zet een tasje van de parfumerie ernaast.

