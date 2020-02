Kabinet werkt aan compensatie voor Zeeland om marinierskazerne

De verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen is definitief van de baan. Zeeland wordt hiervoor gecompenseerd, maar hoe is nog onduidelijk. Het kabinet stelt een speciaal gezant aan, die samen met de provincie gaat kijken naar een compensatieregeling. Dat liet staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) vrijdag na de ministerraad weten.

De gezant wordt in samenspraak met Zeeland aangesteld, zei Visser. Deze persoon moet „kennis van Zeeland” hebben en ook worden „gedragen” door de Zeeuwen. Want die zijn boos. De afgelopen weken waren er al geruchten dat het kabinet-Rutte III de verhuizing naar Vlissingen zou afblazen. In Zeeland wisten ze officieel van niets, en dat werd de staatssecretaris ernstig aangerekend. Vrijdag erkende Visser dat het proces „niet helemaal goed” is gelopen. „Dat moet beter.”

Hoeveel geld het kabinet voor Zeeland uittrekt, wil de staatssecretaris nog niet zeggen. Dat moet voor de zomer duidelijk zijn. De verhuizing naar Vlissingen was bedoeld om de regio een impuls te geven.

Doordeweeks bij gezin weg

Nu de kazerne naar Nieuw Milligen in de gemeente Apeldoorn gaat, loopt Zeeland naar eigen zeggen miljoenen mis. Ook zegt de provincie al kosten te hebben gemaakt voor de aanleg van het terrein. Het kabinet, zei Visser vrijdag, wil zich richten op een „duurzame economische versterking” van Zeeland.

Het besluit om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne naar Vlissingen te verhuizen, dateert van 2012. Veel van de mariniers keerden zich tegen de verhuizing. Staatssecretaris Visser legde vrijdag uit dat vooral de ervaren onderofficieren, „allemaal wat oudere mannen”, er veel moeite mee hadden. Volgens Visser zijn deze mariniers al „twintig weken per jaar van huis” en zou de verhuizing naar Zeeland betekenen dat zij ook doordeweeks van hun gezin weg zouden zijn. Voor veel mariniers was dit aanleiding om een andere baan te zoeken, aldus Visser.

De staatssecretaris verwacht dat de verhuizing van de circa 1.800 mariniers naar Nieuw Milligen „niet voor 2025” zal plaatsvinden. Hoeveel de verplaatsing van de kazerne, inclusief de compensatie voor Zeeland, gaat kosten, wilde ze vrijdag niet zeggen. „Ik kan geen cijfers geven, want die zijn commercieel vertrouwelijk. Maar het past binnen de budgetten die wij hadden gereserveerd voor Vlissingen.”