Investeerder Blackstone biedt op Nederlandse bank NIBC

De Blackstone Group, een Amerikaans investeringsbedrijf, heeft vrijdag een bod gedaan om de Nederlandse zakenbank NIBC over te nemen. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt ongeveer 1,5 miljard euro.

Lees ook: Hypotheekrente duikt voor het eerst onder de 1 procent

Blackstone heeft een bod gedaan van 9,85 euro inclusief dividend per aandeel voor een kwart van de aandelen. Daarnaast heeft Blackstone al afspraken gemaakt met grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh om hun aandelen van NIBC te kopen. Deze aandeelhouders bezitten respectievelijk 60,6 en 14,6 procent van de aandelen.

Volgens de Haagse zakenbank zijn de gesprekken met Blackstone in een gevorderd stadium. NIBC heeft zich nog niet uitgesproken over het bod.

Hypotheken

De bank werd in 1945 opgericht door de Nederlandse overheid om de wederopbouw te financieren. Intussen heeft de bank buiten Nederland kantoren in Frankfurt, Londen en Brussel. NIBC had medio 2019 voor 9,6 miljard euro aan hypotheken in de boeken staan.

Gisteren werd bekend dat NIBC voor het eerst een hypotheekrente van minder dan 1 procent aan zal bieden, onder de noemer Lot Hypotheken.