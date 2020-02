‘DAT IS ONS SCHIP!” schrijft Brit David Abel (74) op Facebook als hij het nieuws hoort: de Japanse autoriteiten hebben zojuist besloten „een cruiseschip op weg naar Yokohama daar in quarantaine te zetten”, omdat bij een passagier het coronavirus is vastgesteld. „God mag weten wanneer we weer thuis zullen zijn.”

Het is dan 3 februari. Twee weken eerder, op 20 januari, zijn David, zijn vrouw Sally en 2.664 andere passagiers vertrokken uit Yokohama voor een cruise die hen naar Hongkong, Vietnam, Taiwan en weer naar Japan moet brengen. David en Sally vieren hun vijftigjarig huwelijk. Eerste stop: Hongkong voor het Chinees nieuwjaar. En ze willen genieten van het leven aan boord van de Diamond Princess; met tien restaurants, film- en theaterzalen, sportbanen, Japanse baden en ruim 1.000 bemanningsleden is dit schip „zélf al een luxe bestemming”, aldus de brochure. „Ze weten hier precies wat passenger satisfaction betekent”, schrijft David bij een foto van zijn glunderende vrouw in het immense atrium van het schip.

Het coronavirus is dan nog gerommel in de verte. Officieel zijn er drie doden gevallen, twee in de Chinese stad Wuhan door een onbekend virus dat nu Covid-19 heet. Maar de aantallen lopen snel op en de miljoenenstad Wuhan wordt op 23 januari van de buitenwereld afgegrendeld.

Bekijk een fotoserie over het cruiseschip Princess Diamond

Ongemerkt maakt op hetzelfde ogenblik het virus al zijn entree op de Diamond Princess. Een man uit Hongkong, die van Yokohama mee terug is gevaren naar huis en van boord is gegaan, meldt zich op 1 februari in een Hongkongs ziekenhuis. Hij blijkt drager van het virus te zijn. „De veiligheid en het comfort van alle gasten en bemanning houdt onze absolute prioriteit”, meldt de rederij. Ondertussen rinkelen alarmbellen.

Tijdbom

Als cruisepassagiers zich van tevoren zorgen maken, is het over storm of schipbreuk. Dat ze zelf een tijdbom kunnen vormen, komt vermoedelijk niet bij ze op. Na Hongkong hebben David en Sally nog tempels bezocht in Vietnam. Maar als duidelijk is dat ze die besmette passagier aan boord hebben gehad, breekt de rederij de reis af; Taiwan slaan ze over. David houdt de moed erin. „Sally en ik zijn niet in [de Volksrepubliek] China geweest”, schrijft hij. „Alleen zorgelijke mensen hebben iets om zich zorgen over te maken. Intussen blijven we genieten van alles aan boord.”

Maar een dag later is hun angst tastbaar. Zelfs thuis, in het Verenigd Koninkrijk, zijn nu besmettingen. Alle passagiers hebben opdracht een mondkapje te dragen. „Maar er zijn helemaal geen mondkapjes uitgedeeld, surrealistisch!”

Zodra ze terug zijn in Japan zullen alle passagiers en bemanningsleden getest worden. Later hoort hij dat er in Hongkong driehonderd mensen aan boord zijn gekomen die wel in China zijn geweest. „Het idee dat we hier allemaal dezelfde lucht inademen die wordt rondgepompt voelt niet goed.”

Op 4 februari laat de Princess Diamond het anker vallen in de baai van Yokohama. Het schip hijst naast de Britse vlag de quarantainevlag in geel en zwart, het teken dat aan boord een besmettelijke ziekte heerst. Diezelfde dag nog wordt bij tien passagiers het virus vastgesteld. Drie dagen later zijn het er nog eens 61. Op donderdag 13 februari stond de teller op 218. De Princess Diamond ligt tegen de wal, bij de in plastic ingepakte loopbruggen verschijnen periodiek ambulances en mannen in witte pakken, die patiënten overbrengen naar speciale ziekenhuizen om hun quarantaine voort te zetten.

David schreef zijn Facebookberichten aanvankelijk voor zijn familie, die steeds ongeruster wordt. Maar op 4 februari doet hij in een gebloemd hemd live verslag vanaf zijn balkonnetje – hij en Sally hebben een ‘buitenhut’ met zicht op zee – en wordt hij door de wereld ontdekt. „This is David Abel in Yokohama Bay on a quarantine ship”, zegt de 70-plusser alsof hij zijn leven niets anders heeft gedaan.

Ze mogen nog wandelen aan dek, vertelt hij boven het geronk van de Japanse tv-helikopters uit. Mits voorzien van een mondkapje. En de passagiers eten nog samen. Maar hij is boos als hij ziet hoe een Amerikaanse medepassagier in zijn servet hoest en die op tafel legt, waarna een ober hem oppakt en weer borden ronddeelt.

Klop op de deur

Inmiddels moet iedereen in zijn hut blijven, „wachtend op een klop op de deur” – om eten te bezorgen, niet langer sushi of steak, maar een sandwich, of om nog een test te ondergaan. Hun „varende paradijs” is een drijvende gevangenis geworden.

Abel wordt bedolven onder verzoeken van tv-stations en persbureaus. Een paar keer wordt hij met Sally naast zich geïnterviewd in Good Morning Britain, een Brits ontbijtprogramma, eerst vrolijk, later, na dagen isolement, duidelijk afgemat. „Het wordt moeilijker”, zei hij donderdag, „geen twijfel mogelijk.” Maar ze boffen nog vergeleken met al diegenen met een ‘binnenhut’. En nee, dat kuchje komt echt van de airco.

Lees ook: ‘Ik denk dat het in Wuhan veel slechter gaat dan we te zien krijgen’

Op Facebook lopen live reacties uit de hele wereld mee. „Sterkte uit Idaho!” „Jullie twee zien eruit alsof jullie op een HOT date gaan!” Het is bijna Valentijnsdag. Hun is aangeboden het schip te verlaten en ergens op de wal in quarantaine te gaan, maar ze verkiezen het schip, „omdat ze hier Engels tegen ons spreken en we internet hebben”. Intussen blijven ze wachten: nu allereerst op de uitslag van de laatste test. Als die goed uitpakt, mogen ze dinsdag van boord. Ze willen maar één ding: naar huis, „de tuin en de hondjes”.

Ze hopen dat de uitslag twee keer goed is, maar anders liefst „twee keer slecht”. Want „het ergste wat ons kan overkomen is dat de een weg mag en de ander moet blijven”. „Ze hebben al twee honeymoon couples gescheiden.”