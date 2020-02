Ghosen krijgt altijd antwoord

Op de bank in de woonkamer zette Nelson, een ongevaarlijk ogende jongeman, zijn visie uiteen aan verslaggever Danny Ghosen. Bijvoorbeeld dat een twee- of driejarig kind best kan beslissen of het seks wil met een volwassene, zoals het kind ook kan antwoorden op de vraag of het een ijsje wil. Monden vielen open, ook op de bank van de recensent. Ghosen, verbijsterd: „Maar dat is toch helemaal niet vergelijkbaar?” Nelson, onverstoorbaar: „Waarom niet?”

Danny op straat is een programma waarmee een gat van een kwartier wordt gevuld dat na de talkshowgerelateerde herschikking van de uitzendschema’s soms ontstaat op NPO2. Een soort flitstelevisie. Ghosen bezoekt erin groepen mensen die „meestal weinig toegankelijk zijn”; deze donderdag dus de oprichter van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, die er door de politie van wordt verdacht een voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn te zijn.

Oprichter Nelson vindt dat kinderen nu tweederangsburgers zijn en wil ze stemrecht geven. Dat, en vooral: zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam. Dat seks met een volwassene schadelijk is voor kinderen, wil er bij hem niet in. „Ik ben niet gevaarlijk, ik houd me aan de wet”, zegt hij. Ghosen: „Maar je wil de wet veranderen.” Nelson: „Ja.”

Hij heeft in zijn boekenkast het rapport-Deetman over misbruik in de katholieke kerk staan. Het misbruik in de katholieke kerk dan? „Het probleem is dat dat niet vrijwillig was.”

Ghosen is geïnteresseerd, maar niet meegaand. Zo kwam het even verwrongen als onwrikbare wereldbeeld van de pedoactivist in het volle licht te staan. Ghosen sprak ook met ouders van een zeer jong meisje dat door een buurman was misbruikt en met een veroordeelde pedofiel. Prettige beelden zaten er niet bij, maar de reportage was sterk en compleet. Ook het risico dat Nelson neemt door volkomen herkenbaar op tv te verschijnen, kwam ter sprake.

Inderdaad ging donderdag al een adres rond op sociale media. Later op de avond, bij Op1, kreeg Ghosen bijval van Karin Bloemen: „Ik krijg het doodsbenauwd van mensen die zo durven te denken, maar je moet het laten zien en niet wegstoppen.” De Arnhemse burgemeester Marcouch was voorzichtiger. Hij benadrukte dat de politie de partij al dicht op de huid zit. „Ik vraag me af of zo’n uitzending dan veel toevoegt.”

Een week eerder viel de mond van Ghosen ook al open toen hij een groep door drillrap geïnspireerde jongens op straat hun levensgevaarlijke messen zag tonen. Hij combineerde een toon van one of the guys („Die heb je gewoon van je moeder gejat, joh”) met strenge verbazing: „Je bent véértien en loopt met zo’n mes op straat!”

Het knappe van Danny Ghosen is dat hij altijd antwoord krijgt. Er volgde een verhaal over bescherming tegen jongens van de overkant, de 2-3-4’s, die ook allemaal messen hadden. „Het is gewoon een hype geworden”, zei iemand anders. Door een grote hoeveelheid clips vol vaak gemaskerde messenzwaaiende rappers zijn de wapens een angstaanjagend onderdeel van de straatcultuur geworden.

Ghosen sprak een man van twintig die in december zijn jongere broer verloor bij een straatruzie. Hij werd doorgestoken door leden van een groep jongen. „Ze hadden blijkbaar een clipshoot.”

Zo laat Danny op straat niet alleen mensen uit „minder toegankelijke groepen” zien, maar toont het knap de zinsbegoochelingen van mensen, die zomaar kunnen overgaan in afschuwelijke daden: midden op straat of diep in het verborgene.