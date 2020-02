Duizenden Spaanse boeren demonstreren tegen lage landbouwtarieven

Zo’n twintigduizend boeren zijn vrijdag in Spanje de straat op gegaan om te demonstreren tegen de lage prijzen van landbouwproducten. Volgens Spaanse media is het een van de grootste boerenprotesten ooit in Spanje. In Valencia, de derde stad van Spanje, gingen de boeren met zo’n achthonderd trekkers de snelweg op en zorgden ze voor grote verkeerschaos.

In de provincie Córdoba blokkeerden ongeveer vijfduizend landbouwvoertuigen de snelweg richting Malaga. Ook in andere steden zoals Lérida in het noordoosten en Lucena in het zuiden werd gedemonstreerd. De Spaanse boeren vinden dat ze te weinig verdienen door te lage landbouwprijzen. Supermarktketens zouden de prijzen kunstmatig laag houden. Daarnaast vallen Europese subsidies lager uit en hebben de boeren last van Amerikaanse importtarieven.

De betogers eisen hulp van de sociaaldemocratische Spaanse premier Pedro Sánchez die een linkse regering aanvoert. Spanje is een van de grootste producenten van landbouw- en veeteeltproducten in Europa. Naar schatting werken er 800.000 mensen in de sector. De tractoren verlieten Valencia weer nadat een delegatie met een gezant van de centrale regering had overlegd met de boeren. De laatste weken vinden er bijna dagelijks door heel Spanje boerenprotesten plaats.