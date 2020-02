Drinkwaterbedrijven gaan waternet controleren op loden leidingen

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan het drinkwaternet controleren op loden leidingen, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Naar schatting moeten nog zo’n 1.500 loden leidingen vervangen worden, zegt brancheorganisatie Vewin tegen NRC vrijdag. Het gaat om aansluitleidingen die onder de grond liggen, niet om leidingen in woningen. Hiervoor is namelijk de eigenaar van de woning verantwoordelijk.

Lood in het drinkwater kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zuigelingen en kinderen tot zeven jaar. In totaal zijn de tien drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor ruim 8 miljoen drinkwateraansluitingen in heel Nederland. De operatie begint zo snel mogelijk. ‘

Schadelijk

De laatste grootschalige operatie om loden leidingen in het drinkwaternet te vervangen werd gedaan tussen 1995 en 2005. Destijds zijn echter niet alle loden leidingen weggehaald. Meestal had dat een technische reden. Of de nieuwe operatie opnieuw jaren in beslag gaat nemen, is nog de vraag. Een woordvoerder van Vewin zegt daar nog geen uitspraken over te kunnen doen.

In ieder geval zal voor de ‘sanering’ in tuinen gegraven moeten worden en zullen stoepen en muren opengebroken moeten worden. De drinkwaterbedrijven spraken eind vorig jaar af dat er een nieuw onderzoek moest komen naar de loden leidingen. Dit gebeurde naar aanleidingen van een rapport van de Gezondheidsraad over de gevolgen van lood in het water. Veel gemeenten weten niet of er loden waterleidingen liggen in woningen en onder de grond.

Het grootste probleem is echter niet het drinkwaternet, maar de leidingen in woningen. Naar schatting van de Gezondheidsraad en het RIVM zijn er in Nederland nog zo’n 100.000 tot 200.000 woningen aangesloten op loden waterleidingen. Die moeten huiseigenaren zelf vervangen.