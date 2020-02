CETA in 50 minuten

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer twee dagen over de ratificering van het akkoord, en het bleek dat de botsende wereldbeelden niet zomaar in de klassieke links/rechts-kampen in te delen zijn.

In deze Haagse Zaken leggen Stéphane Alonso en Marike Stellinga je alles uit over CETA. Je hoort wat er in dat akkoord staat en welke argumenten de voor- en tegenstanders aandragen voor de invoering. We bespreken het veranderde politieke denken van sommige partijen over CETA, wat de rol is van zo’n akkoord in het veranderde geopolitieke landschap én hoe groot de kans is dat CETA door het parlement komt.

