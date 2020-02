Burgemeesterskandidaat Parijs trekt zich terug vanwege compromitterende video

De door Emmanuel Macron voorgedragen kandidaat voor het burgemeesterschap van Parijs, Benjamin Griveaux, heeft zich vrijdag teruggetrokken nadat een seksuele video van hem online werd gedeeld. Het 42-jarige voormalige parlementslid zei ervoor te kiezen zijn kandidaatsschap in te trekken om zijn familie te beschermen.

Een website publiceerde een video waarin een onbekende masturberende man te zien was. De beelden werden afgewisseld met pikante tekstberichten die de kandidaat zou hebben verstuurd naar een minnares. De video is online geplaatst door de Russische performancekunstenaar Pjotr Pavlenski, die daarmee de „hypocrisie” van de kandidaat wilde onthullen. „Hij is iemand die constant hamert op familiewaarden [...]. Maar hij doet het tegenovergestelde. Hij wil de stad leiden en hij liegt tegen stemmers.”

De Franse president Macron had de voormalige regeringswoordvoerder Griveaux voorgedragen als kandidaat voor de partij La République en Marche voor de gemeentelijke verkiezingen van volgende maand. Griveaux zegt al meer dan een jaar slachtoffer te zijn van „leugens, laster en doodsbedreigingen”.

Protestkunstenaar

Pavlenski, de kunstenaar die het filmpje online zette, kwam in het verleden in het nieuws omdat hij zichzelf uit protest in Rusland in prikkeldraad had gewikkeld en omdat hij zichzelf met zijn balzak had vastgetimmerd aan het Rode Plein. In 2017 verkreeg hij asiel in Frankrijk, samen met zijn gezin.