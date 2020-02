Billie Eilish zingt Bond-song met haar laatste adem

Sinds Shirley Bassey op Ciara-sterkte zong in ‘Goldfinger’ (1964) en ‘Diamond Are Forever’ koos men voor het titelnummer van James Bond-films steeds voor hemelbestormende stemmen en strijkers. Én voor Europese elegantie, want 007 is een Britse spion.

De titelsongs voor James Bond beginnen meestal klein, en bouwen dan uit tot een kathedraal van geluid, waarin galm, strijkers en pauken de vocale uithalen ondersteunen. Niet zelden hangt er een zweem van onheil over de arrangementen: iets hols in de galm, een wanhoop in de laatste uithaal. Het gaat hier tenslotte om een zaak van leven en dood.

Meer van dood dan van leven kun je zelfs zeggen: dat verklappen vijf van de vijfentwintig Bond-liedjes al in de titel.

Met ‘No Time To Die’, past Billie Eilish, met achttien jaar de jongste Bond-zangeres ooit, in de traditie. Ook de Californische Eilish zorgt voor een dramatische opbouw richting een fataal slot. Maar Eilish begint kleiner en intiemer dan Adele, Carly Simon of Madonna ooit deden. Tegen een spookachtige achtergrond van elektronische klanken kermt Eilish haar woorden over liefde en bedrog. Met wat haar laatste adem lijkt, prevelt ze: ‘Just goes to show/ that the blood you bleed is just the blood you owe’.

De fluisterende intimiteit houdt ze mooi vol. Als hoorns en violen uiteindelijk de muzikale leiding nemen, lijkt ze zich één keer op te richten om luid en duidelijk gehoord te worden. Maar die eerste vocale uithaal, op 3.25, is ook haar laatste.

De film No Time to Die gaat in Nederland op 2 april in roulatie.

Pop Billie Eilish: No Time To Die ●●●●●