Bieber hervindt zich met r&b

De titel van het op Valentijnsdag verschenen nieuwe album van Justin Bieber, Changes, is een statement. Maar wel een versleten statement. Popmuziek en verandering gaan nu eenmaal hand in hand. Een popmuzikant wordt beoordeeld op de vernieuwing en verandering die hij per album weet door te voeren. Tel daarbij de veranderingen op die het voormalige tieneridool uit Canada Justin Bieber op persoonlijk vlak zoal doormaakt – persoonlijke crisis, huwelijk – en de titel is een weggever.

Maar verrassend genoeg maakt Bieber het waar – na een onderbreking van vijf jaar sinds zijn vorige album, Purpose (2015). Hij legde zijn oor te luisteren bij de nieuwste trends en stromingen, en kwam tot de conclusie dat de schrille klanken van producer Skrillex en de aan EDM (electronic dance music) ontleende trucjes, zoals te horen op Purpose, definitief uit de mode zijn. Maar wat is nu de trend om te volgen? En volgt hij die ook?

Uiteindelijk niet. Want in het door hiphop gedomineerde begin van deze jaren twintig kiest Bieber zijn eigen, kalme pad. Hij laat zich niet verleiden tot bonkige hiphopbeats of ruige teksten en zelfs het populaire ‘auto tune’ (software voor de vocalen) wordt spaarzaam gebruikt.

De stijl die de 25-jarige Bieber nu het best past, is de rustige r&b. Hij lijkt hiermee een opvolger van die andere Justin, Timberlake, die ook ooit zijn status van tieneridool, na enig gestruikel, inruilde voor die van zoetgevooisde casanova.

Als genre is r&b een beetje uit beeld geraakt, maar Biebers invulling is prettig en eigentijds. De instrumentaties van nummers als ‘Available’, ‘Intentions’ en ‘Get Me’ zijn inventief en elektronisch, opvallend verend en gekleurd door lagen noten.

Verdwenen zijn de kekke frivoliteiten van eerdere albums; net als Biebers stem, zijn de klanken nu dieper en eerder geruststellend dan zinderend.

In trage streken schetst Bieber zijn romantische bedoelingen in liedjes als ‘That’s What Love Is’, ‘Yummy’ en het akoestische ‘Chances’. De melodieën zijn mooi onderkoeld, Bieber onthoudt zich van de grote gebaren. Een nummer als ‘E.T.A’ (met het dringend gezongen ‘I just wanna know your E.T.A./ What’s your E.T.A.?’) klinkt prozaïsch door de merkwaardige afkorting (‘estimated time of arrival’). Een mooie bijdrage komt van rapper Lil Dicky die de lettergrepen laat kronkelen in ‘Running Over’. En een curieuze regel komt voor in ‘Yummy’: ‘Drew Houseslippers on with a smile on my face’ (Drew House is zijn eigen merk instappers), waarmee Bieber zich onverwacht huiselijk presenteert.