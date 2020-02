Bestuur Césars stapt op wegens rel over Roman Polanski

Het voltallige bestuur van de Césars, het Franse equivalent van de Oscars, stapt op.

In een korte verklaring kondigde voorzitter Alain Terzian donderdagavond een „volledige vernieuwing” aan van de prestigieuze filmprijzen, die op 28 februari voor de 45ste maal zullen worden uitgereikt. Op die manier wil het management „de mannen en vrouwen eren die in 2019 films maakten en de rust hervinden om het evenement een echt filmfeest te laten blijven”, aldus de verklaring.

De beslissing is het gevolg van een brief die eerder deze week werd verstuurd door 200 Franse acteurs, regisseurs en andere filmprominenten. Zij eisten daarin verregaande hervormingen van de „disfunctionele” Césars. Na de uitreiking op 28 februari wordt begonnen met de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur.

De filmprijs verkeert al langer in een crisis. Het jongste schandaal ontstond naar aanleiding van de twaalfvoudige nominatie van de laatste film van Roman Polanski, J’accuse, over de Dreyfus-affaire. De Frans-Poolse regisseur is al jaren het middelpunt van misbruikschandalen. Hij wordt in de VS vervolgd wegens de verkrachting van een minderjarige in de jaren 70 en wordt daarnaast door nog eens twaalf vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Dat de jury Polanski’s film desondanks in net zoveel categorieën nomineerde, valt slecht.

„Twaalf César-nominaties voor Polanski. Twaalf, net zoveel als het aantal vrouwen dat hem beschuldigt van pedo-crimineel misbruik”, schreef de feministische beweging Osez le Feminisme in een reactie. Terzian verdedigde zich door te stellen dat een filmjury er niet is om een „moreel standpunt” in te nemen.

Vorig jaar was de academie ook al het mikpunt van felle kritiek. Toen ging het om het vermeende uitsluiten van een feministisch-activistische regisseur van de uitreikingsceremonie.

Het hele model van de Césars is achterhaald, menen critici. Zij ergeren zich aan de dominantie van oudere mannen en aan de autocratische stijl van de 70-jarige voorzitter Terzian, de regisseur die al sinds 2003 de scepter zwaait binnen de academie. De organisatie moet op de schop en er moet meer inspraak komen voor de betalende leden, menen zij.

In een reactie beloofde het bestuur nu een bemiddelaar aan te stellen die de statuten van de organisatie zal onderwerpen aan „grootschalige hervorming” van het instituut.