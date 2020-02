Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt meer privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar ruim 27.000 klachten binnengekregen over een mogelijke privacyschending. Dat is een stijging van 79 procent ten opzichte van 2018. Dat meldt de AP vrijdag. De stijging is onder meer het gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei vorig jaar werd ingevoerd en waardoor iedereen een privacyklacht bij de AP kan indienen. Of het aantal daadwerkelijke privacyschendingen ook is toegenomen, is volgens de AP niet te zeggen.

Lees ook: Alle zeilen bij voor Facebook en Google

De waakhond krijgt meer meldingen binnen dan er behandeld kunnen worden. Van de 27.800 klachten zijn er vorig jaar 20.000 afgehandeld. In 138 gevallen werd ook daadwerkelijk een onderzoek geopend, waarbij in 25 gevallen een privacyovertreding werd geconstateerd. Volgens de AP zijn mensen zich meer bewust van hun privacy.

Bijna 30 procent van de klachten gaat over een schending van een privacyrecht, waaronder het recht op inzage en het recht op verwijdering. Zo’n 15 procent van de klachten had te maken met ongevraagde reclame. Ook kwamen er klachten binnen over organisaties die gegevens doorgeven aan derden, terwijl mensen daar geen toestemming voor hebben gegeven.