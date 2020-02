Arrestaties in onderzoek naar Duitse rechtse terreurorganisatie

In Duitsland zijn vrijdag twaalf arrestaties verricht in een onderzoek naar een rechtse terroristische organisatie. Dat melden Duitse media. De arrestaties volgden op invallen in de deelstaten Beieren, Noordrijn-Westfalen en Saksen-Anhalt. De twaalf hebben allemaal de Duitse nationaliteit. De mannen worden ervan verdacht aanslagen op moslims, asielzoekers en politici te hebben beraamd.

Het gaat om vier oprichters van de groepering en acht sympathisanten. De vijf oprichters, van wie er vier werden gearresteerd, hadden „burgeroorlogachtige toestanden” willen creëren, schrijft de Duitse krant Die Welt. De vijf zouden elkaar in september vorig jaar hebben ontmoet, en zouden meerdere keren samen zijn gekomen om over hun plannen te praten. Ook hadden ze via chats en telefoongesprekken contact met elkaar.

Wapens en geld leveren

De acht andere arrestanten worden ervan verdacht de oprichters te hebben geholpen bij hun terreurplannen. Ze zouden bereid zijn om onder meer wapens en geld te leveren. Een van de sympathisanten was administratief medewerker bij de politie in Noordrijn-Westfalen, hij is op non-actief gesteld. De Duitse autoriteiten doorzochten vrijdag meerdere woningen, om te onderzoeken of de groep al wapens had aangeschaft.

Vorig jaar werd Duitsland opgeschrikt door extreem-rechts geweld. In de Oost-Duitse stad Halle werd een synagoge aangevallen, daarbij vielen twee doden.