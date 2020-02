‘Als een geheime operatie zijn alternatieven voor Zeeland onderzocht’

Woedend zijn de Zeeuwen. „Dit is onbehoorlijk bestuur. Zo ga je niet met mensen en met overheden om”, zegt de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman tijdens een persconferentie op het provinciehuis in Middelburg. Hij heeft vrijdagmiddag net kennisgenomen van het kabinetsbesluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen.

De Zeeuwen voelen zich te kijk gezet. „Na wat wij nu hebben meegemaakt, moeten alle regio’s in Nederland gewaarschuwd zijn”, zegt Polman (D66). Tegen Omroep Zeeland verwoordt hij na de persconferentie nog eens het gevoel: „Zeeland voelt zich enorm bedonderd.”

‘Wij zijn contractpartners’

Ook burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen (CDA) zegt tijdens de persconferentie „aangeslagen” te zijn. Hij herinnert eraan dat er bij Zeeland niet zomaar verwachtingen zijn gewekt die nu niet uitkomen. Het gaat verder: er zijn jarenlang afspraken gemaakt, zegt hij. „Wij zijn contractpartner. Er ligt een overeenkomst uit 2012. Er ligt een contract uit 2014 waarin in artikel twee staat: ‘Defensie verplicht zich tot het bouwen van een kazerne’.”

Wat de Zeeuwse bestuurders diep kwetst, is dat uit de stukken die vrijdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, en die zij ook voor het eerst lezen, blijkt dat de afgelopen tijd onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties.

Commissaris Polman: „Wij hebben herhaaldelijk, ook aan de staatssecretaris, gevraagd of er naar alternatieve locaties werd gekeken. Dat werd ontkend. Er zijn achter onze rug om, als in een geheime militaire operatie, alternatieven onderzocht. Terwijl het ene team van Defensie met ons samenwerkte, deed een ander team onderzoek naar andere locaties in Nederland. Daarmee is het vertrouwen enorm geschaad.”

Gezant

Het kabinet is van plan een „gezant” aan te wijzen die samen met Zeeland moet gaan praten over compensatie. Polman: „Zeeuwen zijn altijd eerlijk, dus wij zijn bereid te praten. Maar we behouden al onze rechten voor. Je kunt niet zomaar aan juridische afspraken voorbij gaan.”

Burgemeester Van den Tillaar: „Die gezant krijgt een stevige klus. Zo gemakkelijk win je dit vertrouwen niet terug.”

De schade voor Zeeland is bijna niet in geld uit te drukken, stelt commissaris Polman. Er zijn miljoenen besteed om de bouw van de kazerne mogelijk te maken; er zijn bedrijven verplaatst en er is infrastructuur aangelegd. Ook heeft het kabinet met dit besluit het imago van Zeeland veel kwaad gedaan. „Alsof er hier in Zeeland niet heel goed te wonen en te werken is, met land in zee, een fantastisch havengebied, veel banen en veel industrie in een grensoverschrijdende regio, in een unieke delta.”

Controlefunctie

De grootste schade is het mislopen van „structurele effecten” van de komst van zo’n tweeduizend mariniers en hun gezinnen. „Hun komst zou effecten hebben op scholen en zorginstellingen, op de leefbaarheid in het algemeen.”

Die structurele baten zijn eerder berekend op 28 miljoen euro per jaar. Maar, zegt Polman, het gaat niet alleen om geld want alles van waarde is weerloos. „Het gaat om het nemen van goede besluiten.” Zijn hoop is gevestigd op de controlefunctie van de Tweede Kamer. „Hier ligt een opdracht voor onze volksvertegenwoordiging.”