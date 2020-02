Zware criminelen naar gevangenis Leeuwarden

Zware criminelen worden vanaf 1 maart ondergebracht op een nieuwe extra beveiligde afdeling in de gevangenis in Leeuwarden, De Marwei. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag, na berichtgeving van De Telegraaf.

In De Marwei komt plek voor twaalf „risicovolle gedetineerden”, zegt divisiedirecteur Monique Schippers van de Dienst Justitiële Inrichtingen in een persbericht. De afdeling is bedoeld voor criminelen uit de zwaardere georganiseerde misdaad, die hun criminele gedrag vanuit de gevangenis dreigen door te zetten. Toezicht zal intensief zijn, maar minder zwaar dan in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Onderling contact en communicatie met de buitenwereld wordt op de nieuwe afdeling scherp in de gaten gehouden, schrijft de DJI.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) kondigde in januari de extra capaciteit voor zware criminelen aan. De DJI zegt te maken te hebben met „een groeiende toestroom” van gedetineerden die betrokken zijn bij zware georganiseerde misdaad. Schippers: „Deze gedetineerden hebben meer toezicht nodig dan een reguliere afdeling biedt. We starten met deze afdeling met intensief toezicht in Leeuwarden en bekijken binnen welke andere gevangenissen zo’n unit nodig is.”