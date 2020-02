Ziekenhuizen slecht voorbereid op ict-uitval

Ziekenhuizen hebben de risico’s van ict-uitval niet goed in beeld, terwijl ze steeds afhankelijker zijn van computers. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt, zoals het stellen van een verkeerde diagnose. Dat blijkt donderdag uit het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ict-uitval in ziekenhuizen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De onderzoekers hebben geen voorbeelden gevonden van patiëntenletsel direct herleidbaar tot computerproblemen.

Er worden geen cijfers bijgehouden over computerstoringen, dus de OVV moest afgaan op nieuwsberichten in de media. Daaruit bleek dat er vorig jaar tenminste tien ziekenhuisorganisaties werden getroffen door een grote ict-storing – op in totaal 28 locaties. Ter vergelijking: in 2015 werd er nog één grote storing beschreven in de media.

De aanleiding voor het onderzoek was een grote storing in het Radboudumc in Nijmegen in januari 2018. De problemen waren zo ernstig dat er een opnamestop voor patiënten op de spoedeisende hulp moest worden ingelast. Bij andere ict-storingen ging het bijvoorbeeld om het niet meer toegankelijk zijn van patiëntendossiers, uitval van alarmsystemen en het niet kunnen opvragen van digitale beelden, zoals echo’s, röntgenfoto’s en scans. Ook moesten bij een storing operatiekamers worden gesloten. Behandelingen werden uitgesteld en patiënten verplaatst.

Afhankelijk

Ziekenhuizen zijn meer en meer afhankelijk van ict voor hun zorg. Feitelijk zijn het ict-organisaties geworden, schrijft de OVV. Alles gaat (deels) digitaal: het inzien van patiëntgegevens, het maken van afspraken, het doorgeven van laboratoriumuitslagen en het uitgeven van medicijnen. „Eén defect onderdeel of verkeerde netwerkinstelling kan de primaire zorgprocessen in een ziekenhuis uren- of zelfs dagenlang stilleggen”, aldus de OVV.

De OVV schrijft dat ziekenhuizen meer aandacht moeten besteden aan risicovolle situaties door ict. Ze zouden oefeningen kunnen houden met scenario’s waarbij de computers in het ziekenhuis uitvallen. Daarnaast zouden ze ict-systemen periodiek moeten testen. Het adviesorgaan schrijft ook dat ziekenhuizen hierover publiek verantwoording zouden moeten afleggen.