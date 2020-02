Voor het eerst een volwaardige, betaalbare elektrische auto

Nee maar, een doorbraakje. Met de Skoda Citigo e iV, alias VW e-Up, alias Seat Mii Electric, reïncarneren alle telgen van VW’s bejaarde kleintjestrio als stekkerauto’s. Ze zijn hetzelfde, kunnen hetzelfde, kosten ongeveer hetzelfde. Drie merken, één auto. Vreemd? Wees blij en pluk de dag. Voor ruim 23.000 euro heb je een praktische stadsauto met een opgegeven bereik van 260 kilometer plus snellader. Daarmee levert het VW-concern een hoogst urgente bijdrage aan de democratisering van elektrisch rijden. Als het de iets duurdere VW ID.3 dit jaar eens echt gaat leveren, komt er misschien eindelijk beweging in de particuliere markt voor elektrische auto’s, tot nu toe het privilege van de zakelijke rijder.

Bijna vergeten is dat VW er al vroeg bij was met een budgetstroomauto. In 2013 lanceerde het een bètaversie van de elektrische Up. Zijn marktpotentieel werd om zeep geholpen door de fysieke beperkingen van een piepklein accuutje en een minimaal bereik van een reële 120 kilometer in een land zonder risicodekkend laadnetwerk. Mij staat nog helder voor de geest hoe ik het schatje zelf van importeur naar huis reed. Dat was 180 kilometer zweten met een verplichte tussenstop bij het destijds enige Fastned-station op de route. Na een eindeloze laadsessie haalde ik alsnog met de hakken over de sloot de resterende honderd kilometer.

Dat wordt nu anders. VW, dat de mini-veteraan ongetwijfeld uit kostenoverwegingen verder ongemoeid liet, perste er met behoud van zit- en bagageruimte knap een grotere, stressresistente batterij van 36,8 kWh in en liet de winkeldochters in Spanje en Tsjechië het recept kopiëren. Zo hebben we dan in drievoud een na zeven jaar nog steeds verrassend ruime dwerg die overal kan laden, wachttijden voorbehouden. Waar vroeger laadpaalschaarste het probleem was, dreigt door de toegenomen populariteit van EV’s nu congestie van het laadnetwerk.

Lease-aanbieding

In de gefaseerde introductie van het drietal bijt de Citigo het spits af. Blijkbaar is het land er rijp voor. Het liep storm, toen Skoda hem voor de eerste 600 gegadigden tegen een maandtarief van 199 euro in de private lease aanbood. Voor laatkomers wordt het afhankelijk van hun jaarkilometrage minstens vijftig meer, maar dat bedrag blijft schappelijk genoeg om van de overleefde eigendomsconstructie af te zien. Intussen zette Seat voor de Mii de bloemen buiten met een tijdelijk aanbod van 229 euro per maand voor een privateleasecontract van 60 maanden op basis van 10.000 kilometer per jaar. Jawel, wéér liep het storm. Intussen betaal je voor je Seat-abonnement 269, en zelfs voor dat geld heb je nog steeds de betaalbaarste, meest risicoloze formule voor elektrisch rijden. Boven op het maandbedrag komt alleen de stroom, die aan de thuislader bijna niks kost en onderweg altijd goedkoper is dan diesel of benzine.

De Citigo blijkt bovendien een verdomd zuinig autootje te zijn. Na twee hectische stadsritten onder het juk van een driekoppige bemanning heeft hij nog 200 van zijn oorspronkelijke 227 kilometer over. Op een 150 kilometer lange rit van Muiden naar Drenthe lijkt hij zijn actieradiusbelofte bijna verdacht te overtreffen; bereik van 220 kilometer bij vertrek, 117 bij aankomst. Heeft importeur Pon ergens een extra accuutje verstopt, of hoe zit dat? Met 1.235 kilo is het natuurlijk wel een van de lichtste EV’s op de markt, dat helpt. En wat trekt hij lekker – tot een lang niet meer vertoonde topsnelheid van, lachen, hon-derd-dertig.

Tijdens de stadsrit ervaren de meerijdende Volkskrant-collega et moi een gelukzalig clubgevoel dat we per ommegaande voor de soevereiniteit in eigen kring opeisen. „Dit is een Volkskrant-auto”, zegt hij. „Een NRC-mobiel”, corrigeer ik. We bedoelen natuurlijk allebei dat hij van ons allemaal is. Wij zijn namens het hele Nederlandse volk de dankbare getuigen van de eerste volwaardige, betaalbare EV. De vergelijkbaar dure Smart Fortwo komt niet in de buurt van zijn actieradius, de Renault Zoe met 52 kWh-accu gaat ruim over de dertigmillegrens heen.

Lees ook: Hoe wordt het tarief aan de laadpaal bepaald?

Fijn ook dat de drie, bevrijdend sober, niet met luxe en vermogens pronken. De Citigo heeft geen 200 pk maar 83, meer dan genoeg, en houdt het simpel. Hij heeft een stroom- en rempedaal, een simpel dashboard met een snelheidsmeter en een radio. Enige handreikingen naar de lustverslaafde consument zijn elektrische ramen, bluetooth, cruisecontrol en airco. De laatste volkse Volkswagen uit het brandstoftijdperk is na zijn geslaagde renaissance de eerste van de nieuwe tijd. Bingo.

Skoda Citigo e iV

Motor elektromotor

Vermogen 83 pk

Koppel 212 Nm

Aandrijving voor

Transmissie automaat

Topsnelheid 130 km/u

Acceleratie 0 – 100 12,3 seconden

Verbruik gemiddeld 16,2 kWh/ 100 km (fabrieksopgave

CO 2 -uitstoot 0 g/km

Energielabel A

Prijs 23.290 euro

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 februari 2020