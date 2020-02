Veel meer zieken door nieuwe telmethode China

Over het afgelopen etmaal rapporteerde China plotseling een ruime verdubbeling van het aantal doden en zelfs bijna een vertienvoudiging van het aantal nieuwe besmettingen door het nieuwe coronavirus. In één dag kwamen er volgens de officiële statistieken 242 doden en 14.840 besmettingen bij.

De astronomische stijging weerspiegelt geen catastrofale ontwikkeling van de epidemie, maar is het gevolg van een nieuwe manier van tellen. Daarbij wordt de gouden standaard, een genetische test als bevestiging van een infectie met het nieuwe coronavirus, losgelaten. De laboratoria en ziekenhuizen in de stad Wuhan en de provincie Hubei, die de tests moesten uitvoeren, bleken het grote aantal aanvragen niet aan te kunnen. Daarnaast waren er ook verhalen van patiënten die alle symptomen van de ziekte Covid-19 vertoonden maar desondanks niet positief testten.

Uit praktische overwegingen hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten nu besloten de criteria voor een diagnose te verruimen. Behalve een positieve uitslag van de genetische test kan nu ook een CT-scan worden gebruikt voor de diagnose. Die is snel te maken in vrijwel ieder ziekenhuis en geeft onmiddellijk uitslag of iemand inderdaad een ernstige longontsteking heeft, het belangrijkste ziektekenmerk van Covid-19. Maar de uitslag is niet specifiek. Een longontsteking kan ook ontstaan door andere infecties, bijvoorbeeld griep.

De nieuwe manier van registreren maakt het lastig de trends in de cijfers te vergelijken met die in de eerste fase van de uitbraak.

Vertrek functionarissen

Al sinds het begin van de uitbraak is er kritiek op de lokale aanpak van de epidemie. Vroege waarschuwingen over de ernst van de epidemie werden genegeerd, verzwegen en zelfs bestraft. Maar het sentiment lijkt gekeerd. Klokkenluider Li Wenliang, oogarts in Wuhan, die later zelf aan Covid-19 overleed, werd deze week postuum door topepidemioloog Zhong Nanshan „de held van China” genoemd.

Donderdag werd bekend dat de Communistische Partij de partijsecretarissen van Wuhan en de provincie Hubei heeft vervangen, zo meldden Chinese staatsmedia. Zij zijn tot nu toe de hoogste functionarissen die moeten vertrekken als gevolg van de Covid-19-uitbraak. Als leider van Hubei is de huidige burgemeester van Shanghai aangesteld, een vertrouweling van president Xi Jinping.

