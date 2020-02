Unilever gaat reclame voor kinderijs beperken

Voedselgigant Unilever stopt met het maken van reclames voor calorierijke ijsjes die gericht zijn op kinderen tot twaalf jaar oud. Het bedrijf wijst op het groeiende aantal kinderen met obesitas en belooft om voor het einde van dit jaar alle marketinguitingen op straat en in de media te staken, schrijft het in een verklaring.

Het gaat in Nederland en België om de ijsmerken onder de vlag van Ola die gericht zijn op jonge kinderen, zoals de Raket, Schatkist, Calippo en Kinder Bueno. Unilever stopt naast kinderadvertenties ook met het inhuren van influencers en beroemdheden die op sociale media populair zijn bij kinderen onder de twaalf. Ook zullen op verpakkingen van kinderijsjes minder cartoonfiguren staan.

„Het gaat om alle reclame-uitingen die specifiek gericht zijn op deze doelgroep. Dat zijn in Nederland alleen kinderijsjes, voor andere producten worden geen reclames voor kinderen gemaakt”, zei een woordvoerder van Unilever tegen NRC.

De actie is de opmaat naar de verkoop van gezonder ijs. Unilever streeft ernaar dat kinderijsjes uit het Ola-assortiment straks niet meer dan 110 calorieën en maximaal 12 gram suiker per ijsje bevatten. Ter vergelijking: het ‘volwassenenijsje’ Magnum Classic bevat 260 calorieën (de Mini Classic 168). Het Schatkistje voor kinderen komt nu al niet verder dan 75. De Cornetto King Cone Chocolate haalt 364 calorieën.

Het aantal kinderen en jongeren in Nederland dat kampt met overgewicht is de afgelopen jaren gestegen. Begin deze eeuw was 12,5 procent van de Nederlanders tot 25 jaar te zwaar, volgens de laatste cijfers van 2018 lag dat percentage op 18 procent. En maar liefst een kwart van de 18- tot 25-jarigen kampt met overgewicht, dat het meest voorkomt onder kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (25,1 procent). Van alle basisschoolkinderen is al enige tijd 12 procent te zwaar.

Voor de producten en reclames van Unilever die zijn gericht op volwassenen verandert er voorlopig niets. Wel zegt het bedrijf dat het ook volwassen klanten in de toekomst vaker op verantwoorde keuzes wil wijzen.