Sterke stijging coronavirusdoden naar 242 in een dag

In de Chinese provincie Hubei heeft het nieuwe coronavirus in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Het totaal aantal doden staat nu op 1.310 in de provincie die het epicentrum vormt van de virusuitbraak.

De afgelopen dagen schommelde het aantal doden nog rond de honderd per dag en toonden Chinese wetenschappers zich voorzichtig optimistisch over de bestrijding van de epidemie, maar nu is er ineens een forse toename van het aantal sterfgevallen.

Er werden de afgelopen dag 14.840 nieuwe besmettingen vastgesteld en dat brengt het totale aantal besmettingen in Hubeu op 48.206. Die plotselinge stijging komt volgens de lokale gezondheidsautoriteiten door een nieuwe diagnosemethode. Provinciehoofdstad Wuhan en grote andere delen van de zwaargetroffen provincie zitten al enkele weken op slot.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt nog niet te kunnen bepalen wanneer het hoogtepunt van de uitbraak bereikt zal worden: „Ik denk dat het veel te vroeg is om voorspellingen te doen over het begin, midden en einde van deze epidemie”, stelde Michael Ryan, hoofd gezondheidscrises van de WHO, woensdagmiddag in Genève.

Cruiseschip de Westerdam aangekomen in Cambodja

Het cruiseschip de Westerdam is donderdagochtend lokale tijd aangekomen in de haven van de Cambodjaanse plaats Sihanoukville, blijkt volgens ANP uit navigatiedata van rederij Holland-Amerikalijn (HAL). Er zijn 1455 passagiers aan boord van het schip, onder wie 91 Nederlanders.

Het Cruiseschip MS Westerdam voor de kust van Cambodja Foto Mak Remissa/EPA

Er zijn geen gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld aan boord, maar toch was de Westerdam niet welkom in Thailand, Japan, Taiwan, Guam en de Filipijnen. Cambodja liet woensdag weten dat het cruiseschip wel aan mocht meren en de passagiers kunnen binnen een paar dagen van boord. Ze hoeven niet in quarantaine, maar moeten mogelijk wel een korte gezondheidscontrole ondergaan.

Telecombeurs Barcelona afgelast

Vanwege de zorgen om het virus gaat ook het World Mobile Congress in Barcelona niet door, dat over een kleine twee weken zou beginnen. Het is met meer dan 100.000 bezoekers per jaar het belangrijkste en grootste evenement in de telecomwereld.

De afgelopen dagen zegden grote bedrijven als LG, Huawei, Sony en Ericsson al af en daarom heeft organisator GSMA nu besloten de telecombeurs helemaal niet door te laten gaan.

„Met het oog op de veiligheid en de gezondheid voor Barcelona en het gastland heeft de GSMA besloten MWC Barcelona 2020 af te lasten”, stelt de organisatie in een verklaring op de website van het evenement. „Het is vanwege de wereldwijde zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus, de problemen met reizen en andere omstandigheden onmogelijk voor de GSMA het evenement door te laten gaan.”

Ook de dalai lama heeft vanwege de virusuitbraak voorlopig al zijn openbare aftredens afgezegd. Verder maakte de internationale autosportfederatie FIA woensdag bekend dat De Grote Prijs van China in de Formule 1 wordt uitgesteld. De race in Shanghai stond gepland op 19 april.