Schikking en tegenvallende vooruitzichten leiden tot verlies Airbus

Een miljardenschikking in een omvangrijke omkopingszaak en tegenvallende vooruitzichten voor de verkoop van een militair gevechtsvliegtuig hebben Airbus vorig jaar een fors verlies bezorgd. Het verlies kwam uit op 1,4 miljard euro, blijkt uit donderdag gepubliceerde jaarcijfers. Airbus lijkt niet direct te hebben kunnen profiteren van de problemen bij concurrent Boeing met de 737 MAX. In 2018 maakte Airbus nog 3 miljard euro winst.

In het laatste kwartaal van 2019 schreef Airbus 1,2 miljard euro af op het militaire transportvliegtuig A400M. De Europese vliegtuigbouwer heeft de verwachte verkoop onder meer bijgesteld vanwege de Duitse wapenuitvoerstop naar Saoedi-Arabië, die werd ingevoerd na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018. Een deel van deze militaire vliegtuigen zou worden geleverd aan Saoedi-Arabië, maar dat is niet mogelijk doordat onderdelen van de A400M uit Duitsland komen.

Omkopingszaak

Eind januari werd al bekend dat Airbus in een omvangrijke omkopingszaak een schikking had getroffen van circa 3,6 miljard euro met justitie in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De vliegtuigbouwer werd ervan beschuldigd in zestien landen via tussenpersonen steekpenningen betaald te hebben om contracten binnen te halen.

Boeing 737 MAX-toestellen worden sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden, nadat twee toestellen waren neergestort. Airbus maakt met de A320-serie een belangrijke concurrent voor de 737 MAX. De vliegtuigbouwer ontving vorig jaar 768 bestellingen voor niet-militaire vliegtuigen en helikopters, 21 meer dan in 2018. Mede daardoor steeg de omzet met 11 procent naar 70,5 miljard euro.