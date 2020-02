Regering VS opent onderzoek naar buitenlandse financiering Yale en Harvard

De Amerikaanse universiteiten Harvard en Yale geven volgens het Amerikanse ministerie van Onderwijs te weinig openheid over financiële giften die zij krijgen uit landen als China en Saudi-Arabië. Het ministerie begint daarom een onderzoek naar de twee universiteiten, liet het op woensdag weten.

Niet alleen Harvard en Yale zouden zich schuldig maken aan nalatigheid. Volgens het ministerie hebben Amerikaanse universiteiten mogelijk voor een veel hoger bedrag aan buitenlandse donaties ontvangen dan de ruim 6,5 miljard dollar die zij sinds de jaren ’90 hebben geregistreerd. Yale en Harvard hebben nog niet gereageerd.

Universiteiten in de VS zijn wettelijk verplicht alle buitenlandse giften en contracten ter waarde van meer dan 250.000 dollar te registeren. Maar uit onderzoek van het ministerie bleek dat Yale in de jaren 2014-2017 mogelijk 375 miljoen dollar aan transacties niet heeft gerapporteerd.

Huawei

Van Harvard wordt vermoed dat de universiteit buitenlandse geldstromen niet goed controleert. Het ministerie heeft daarom gegevens opgevraagd van giften door overheden en bedrijven, waaronder de Chinese telecomgigant Huawei. „Het gaat om transparantie”, zei minister van Onderwijs Betsy DeVos. Een senaatscommissie noemde vorig jaar in een rapport de buitenlandse financiering van onderwijs in de VS al een „zwart gat”. Vorig jaar november liet het ministerie aan het Congres weten dat Amerikaanse universiteiten geld ontvangen van buitenlandse entiteiten die „vijandig” zijn ten opzichte van de VS, met mogelijk het doel „propaganda te verspreiden”.

Twee weken geleden werd de gerenommeerde scheikundige Charles Lieber, die verbonden is aan Harvard, opgepakt omdat hij gelogen zou hebben tegen het ministerie van Defensie over zijn samenwerking met de Chinese overheid. Hij zou onder andere betrokken zijn bij het ‘Thousand Talents Plan’, een Chinees overheidsprogramma dat als doel heeft om buitenlandse onderzoekers te rekruteren. Liebers arrestatie is volgens persbureau Bloomberg onderdeel van een bredere campagne van de Amerikaanse regering tegen onderzoekers die banden hebben met China.

Saudi-Arabië, een ander land dat expliciet genoemd wordt in de verklaring van het ministerie, is daarentegen een belangrijke bondgenoot van de VS. Vooral Trumps schoonzoon Jared Kushner kan goed opschieten met de Saudische kroonprins Bin Salman. Sommige Democraten vinden het daarom hypocriet dat de regering-Trump en de Republikeinen in de Senaat zich zorgen maken over de invloed van buitenlandse inmenging op universiteiten.