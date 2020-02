Politie onderzoekt verdachte brief bij betalingsverwerker Leusden

De politie doet donderdagochtend onderzoek bij een bedrijf in Leusden, nadat daar een verdachte brief werd aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek en uit voorzorg is ook ambulance en brandweer aanwezig. De brief is bezorgd bij het postsorteercentrum van betalingsverwerker Unisys; het pand is niet ontruimd.

Het is niet duidelijk of de vondst van donderdag in verband staat met de twee bombrieven van woensdag. In een postsorteercentrum van ABN Amro in Amsterdam-West ging een explosief af, toen een medewerker de envelop opende. In Kerkrade ontplofte een brief bij Ricoh, dat papieren post digitaliseert. In beide gevallen vielen geen gewonden. In Maastricht werd ook een verdachte brief aangetroffen, dit bleek loos alarm te zijn.

Eind vorig jaar ontvingen verschillende bedrijven brieven met een explosief erin, die zogenaamd waren verstuurd door incassobureau CIB. De politie waarschuwt om voorzichtig te zijn met brieven waarin een verdikking zit en zijn voorzien van een CIB-logo. Bij twijfel wordt aangeraden die niet te openen.