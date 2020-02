Oud-beurshandelaar krijgt tien jaar cel voor cocaïnesmokkel

De voormalig beurshandelaar Florian van L. is donderdag veroordeeld tot tien jaar celstraf voor grootschalige cocaïnesmokkel. Dat meldt persbureau ANP. Samen met zeven medeverdachten transporteerde hij in totaal 5200 kilo coke naar Nederland en België. De rechtbank in Den Bosch gaf hem een fors hogere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie, die vier jaar had geëist.

Van L. stond vanwege zijn werk op het Damrak ook wel bekend als de Nederlandse Wolf of Wall Street, genoemd naar de bijnaam van de hoofdpersonage uit de gelijknamige film van Martin Scorsese. Samen met zijn zakenpartner Thomas K. - die 11,5 jaar celstraf kreeg - raakte hij in 2015 betrokken bij twee grote cocaïnetransporten uit Colombia naar Nederland en België. De initiatiefnemer van het transport was Sadik el A., die de hoogste straf van dertien jaar kreeg.

De rechtbank noemde de lagere strafeisen van het OM „onbegrijpelijk”. Die staan „in geen verhouding staan tot de ernst van de feiten en de rol van de verdachten. Een straf conform de eis zou niet uit te leggen zijn aan de maatschappij”. De verdachten zijn schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie, drugssmokkel, witwassen en bedreiging.

Van L. stond met K. aan de leiding van Dutch Global Trading Company (DGTC), een bedrijf dat via onderaannemers drugs naar Nederland en België haalde. Eerder werkte hij voor de zakenbank Merrill Lynch. Zelf heeft Van L. schuld altijd ontkend.